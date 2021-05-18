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9:15, 18 мая 2021 года Орловец задолжал 680 тысяч рублей и теперь может лишиться машины Приставы арестовали и изъяли в Москве принадлежащий мужчине Opel Insignia. Чтобы его вернуть, должник должен рассчитаться с налоговиками, банками и Госавтоинспекцией.





Действия ФССП с автомобилем – крайняя мера воздействия. В срок, установленный для погашения долгов по налогам, кредитам и штрафам ГИБДД, мужчина не уложился и официально нигде не работал. Кроме изъятия иномарки, арестовали счета нарушителя и ограничили ему выезд за границу. Если орловец не предпримет мер по ликвидации задолженности, Opel пустят с молотка, – сообщает сайт областного УФССП.



Фото: УФССП России по Орловской области





Артём Ежаков



