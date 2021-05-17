К вопросу мусорного коллапса в Орле подключили прокуратуру и Росприроднадзор

О ситуации с вывозом отходов в регионе рассказал в социальных сетях губернатор Клычков.

Губернатор сообщил, что мусороперерабатывающий завод перестал принимать ТКО, поэтому 64-м машинам, работающим в городе, некуда вывозить мусор. Причины этого, по словам Клычкова, далеки от объективных – не нехватка машин, а деятельность отдельных хозяйствующих субъектов.



«Поручения даны. Все документы в Росприроднадзор и прокуратуру направлены. Оказывается, легко можно создать коллапс в городе из-за каких-то личных интересов. Проблема, которая возникла, требует серьезного взгляда, в том числе и правоохранительных органов», – заявил губернатор.



В среду на совещании с перевозчиками изменят территориальную схему сбора мусора, в частности, будут созданы альтернативные участки временного хранения отходов.



В чате трансляции губернатора призвали признать беспомощность в мусорной проблеме, на что Клычков заявил, что ему «точно не в этом нужно признаваться», но некоторые вопросы и процессы, которые традиционно сложились в этой сфере, нужно менять.