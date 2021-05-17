Красный мост в Орле ночью закроют для пешеходов

Ограничения начинаются с сегодняшнего дня – «Ремспецмост» начинает монтировать балки для временной переправы через Оку.

О предстоящем закрытии для пешеходов Красного моста заявил сегодня губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. По его словам, переправа будет недоступна орловцам в ночное время, однако конкретного графика ограничений не предоставил.



Также глава региона заявил, что изменения в документацию, позволяющие продолжить активные работы, внесены. Мэр Орла Юрий Парахин в чате трансляции написал следующее: «С Красным мостом все хорошо, в 20-х числах отдаем новый проект на экспертизу».



Напомним, что работы на Красном мосту были приостановлены 21 апреля из-за расхождения фактической толщины подпорных стенок переправы с отраженными в документации – реальные размеры оказались больше, это потребовало доработки проекта. Власти уверяют, что простой никак не отразиться на стоимости контракта и сроках сдачи объекта.