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9:50, 18 мая 2021 года Прокуратура обязала новодеревеньковских чиновников заняться мусором и дорогой Нарушения нашли в деревне Карнади.





Претензии надзорного ведомства к властям касались недостаточного количества мусорных площадок в населенном пункте и местной грунтовой дороги – из-за отсутствия твердого покрытия в дождь трасса становилась труднопроходимой. Этими проблемами чиновники не занимались долгое время.



По итогам проверок прокуратура обратилась с исками в суд, который обязал чиновников организовать и содержать новые места накопления ТКО, а также починить дорогу. Инстанция полностью поддержала требования ведомства. Исполнение вердикта находится на контроле, – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



