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10:09, 18 мая 2021 года Ночное движение пешеходов по Красному мосту в Орле будет ограничено до 20 июня Неудобства для горожан начнутся в ночь со среды 19 мая на четверг 20 мая. Переход будет перекрываться ежедневно – с 22:00 до 06:00.





Периодически мост для пересечения Оки мост будут открывать – примерно раз в 30-40 минут. Для этого на подходах к объекту будут дежурить представители «Ремспецмоста». Ограничения связаны с возобновлением работ над временной пешеходной переправой.



Еще одно сооружение, которое подрядчику предстоит построить – это коммуникационный мост. Сейчас специалисты подготавливают сети к переносу и ждут вибропогружатель, нужный для монтажа свай, – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



