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10:24, 18 мая 2021 года Под Орлом нерадивый пешеход попал под иномарку ДТП произошло 17 мая в 13:00 на четвертом километре Северного подъезда к областной столице.





По информации пресс-службы областного ГИБДД, 37-летний мужчина переходил дорогу в запрещенном месте и был сбит 59-летним водителем Renault Duster. Полученные травмы пешеход-нарушитель будет залечивать амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



