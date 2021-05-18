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10:42, 18 мая 2021 года

Дворы в поселке Куликовский доделают к 1 июля

В Орловской области продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда».


Территории возле домов №6 – №9 по улице Центральной за 5,1 млн рублей благоустраивает подрядчик ООО «ОрелСтройКонтракт». Он обещает закончить работы к 1 июля.

Сейчас специалисты расширили проезды на объекте, распланировали установку тротуаров и построили площадку для парковки. Планируется, что здешнюю детскую площадку перенесут в соседний двор, а на её месте появится центральная дорожка и клумбы. Также предстоит провести уличное освещение и поставить скамейки и урны.

Без проблем не обошлось – если качество щебня устроило комиссию, то установка бортового камня вызвала нарекания. Подрядчику поручено переделать тротуары, – сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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