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11:04, 18 мая 2021 года Орловское предприятие наняло экс-госслужащего и лишилось 100 тысяч рублей «Глазуновский маслодельный завод» оштрафовали после проверки прокуратуры.





Выяснилось, что новым сотрудником предприятия стал бывший работник органов внутренних дел, но завод в десятидневный срок не уведомил об оформленном договоре по последнему месту его трудоустройства, чем нарушил правила найма муниципального служащего.



Суд встал на сторону прокуратуры, требовавшей привлечь «Глазуновский маслодельный завод» к административной ответственности, и оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков



