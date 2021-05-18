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11:41, 18 мая 2021 года Из офиса – в спортзал Аэробные и силовые тренировки плюс сбалансированное питание дают нашему организму необходимую энергию, укрепляют здоровье. О том, с чего начать, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина в беседе с фитнес-тренером Сергеем Слободиным.





Почему люди приходят в спортзал? - Люди приходят в зал не за красотой. Мужчины приходят в зал для поддержания общего тонуса, а женщины приходят, в основном, чтобы похудеть. Но люди должны понимать, что сразу они не смогут добиться того, чего хотят. Все должны быть в комплексе - силовые нагрузки, питание и правильно выбранное время. Должен быть режим во всем. Спорт должен стать нормой жизни. Но что делать тем, у кого сидячая работа, кто постоянно находится в офисе? - Во-первых, каждый человек должен для себя решить, что ему нужно: придти в спорт и начать заниматься с профессиональным тренером либо начать заниматься дома. Нужно просто подняться и найти для себя час времени. Можно после работы придти в тренажерный зал. Это первый шаг. А когда он сюда придет, назад ходу не будет. Здесь он сможет заниматься с тренером, пообщаться, мозг отдыхает от работы, здесь завязываются дружеские отношения. Главное - найти время. В ваш спортзал приходят люди разного возраста. Существуют ли какие-то возрастные ограничения? - Вообще, в тренажерных залах существует ограничение - заниматься можно с 14 лет и с тренером. К нам приходят дети и младше, но они занимаются с тренером. Приходят и пенсионеры. Ограничений по возрасту, практически, нет. Есть ограничения по здоровью. Но если человек чувствует себя нормально, то можно подобрать для него какие-то виды упражнений. Нужен ли дома какой-то спортинвентарь? - Самый оптимальный вариант это гантели. С ними можно дома выполнять определенные упражнения. Но лучше придти в спортзал и начать тренироваться.





Елизавета Капырина



