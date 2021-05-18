Главная » Новости



11:45, 18 мая 2021 года Еще один орловец скончался от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 021).



На лечении – 1 306 человек. Накануне выписано 63 орловца (всего – 33 080). От последствий болезни скончались 635 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 8 183 (всего – 4 957 756), число выздоровевших – 8 972 (всего – 4 572 226). Общее число летальных исходов – 116 575 (+ 364 случая за сутки). На лечении – 268 955 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



