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11:55, 18 мая 2021 года

На Орловской ТЭЦ отремонтировали энергоблок №2

На обновление потратили 4,5 млн рублей.


Пресс-служба ПАО «Квадра» сообщает, что на энергоблоке выполнили техобслуживание гидромуфты питательного электронасоса, отремонтировали воздуховоды котлоагрегата и вспомогательное оборудование турбины.

Также энергетики провели химическую и гидромеханическую очистку теплообменного оборудования, выполнили контроль состояния металла поверхностей нагрева котла, сосудов и трубопроводов энергоблока.

Напомним, что в рамках подготовки к будущему отопительному сезону ПАО «Квадра» отремонтирует три энергоблока Орловской ТЭЦ. Отключение горячей воды для сопутствующих работ продлится до 26 мая.

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Артём Ежаков
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