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12:25, 18 мая 2021 года

В орловской школе открыт музей войск спецназначения

Мемориальная комната, посвященная памяти погибших бойцов СОБРа, была открыта еще в 2014 году. Теперь она получила официальный статус и стала музеем.


С фотографии смотрит мужчина с живым зорким взглядом. Сотрудник орловского СОБРа. Четвёртая командировка в Чечню стала для него последней. Романа Макарова убили летом 2011 года. Награжден орденом Мужества посмертно. Пятиклассник Илья отца не помнит. Старшая дочь Евгения в этом году оканчивает Орловский юридический институт. Она и помнит сама, и делает многое для того, чтобы другие не забывали бойцов, погибших при исполнении служебного долга. 
 
В 2014 году в 45-й школе, где училась Женя, решили создать мемориальную комнату: в память о погибших бойцах специального отряда быстрого реагирования. Инициативу тогда в свои руки взял учитель физкультуры и руководитель военно-патриотического клуба «Пересвет» Игорь Югров.
 
Евгения Макарова, дочь погибшего сотрудника орловского СОБР: «Своими силами все это делали совместно с отрядами СОБР, ОМОН, также помогали сотрудники спецподразделения «Вымпел». Сам Игорь Витальевич, руководитель военно-патриотического клуба «Пересвет», тоже посвятил этому музею немало времени».
 
После ухода из школы Игоря Югрова музей закрыли. И вот теперь мемориальная комната теперь принимает гостей в новом статусе. Небольшому залу официально присвоен статус музея.
 
Марина Тарасова, ученица школы № 45 г. Орла: «У нас в школе действует кружок «Юный экскурсовод», и мы можем представить некоторые экспонаты, мы учимся проводить экскурсии не только для учеников нашей школы, но и для других людей, приглашаем детей из детских садов».
 
Среди фотографий, оружия и военной формы разных лет взор едва разглядит простреленную двухрублёвую монету. Во время командировки в Северо-Кавказский регион она спасала бойцу СОБРа жизнь.
 
Светлана Булышева, главный специалист отдела воспитательной работы управления образования администрации г. Орла: «Предположительно, это был снайпер, который подстерегал колонну. Одна из таких пуль настигла бойца и прошла чёсом, благодаря монете, которая находилась у него в левом кармане».
 
Музей войск спецназначения - дань памяти тем, кто отдал жизни, защищая наш покой. И эту память дети капитана Макарова не позволят предать забвению.



Юлия Сабельникова
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