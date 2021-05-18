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12:29, 18 мая 2021 года

Орловца оштрафовали за публикацию снимка работника управляющей компании

Мужчина разместил изображение в интернете, не спросив разрешения героя фотографии.


Ответчик написал в УК заявление на получение справки и вернулся за ней на следующий день. Без разрешения истца, он стал снимать его на мобильный телефон, а вечером опубликовал фотографию в закрытой группе в социальной сети. Пост он сопроводил негативными комментариями, которые затем стали появляться под записью от других пользователей. Также сотруднику УК начали звонить знакомые с усмешками. Работник компании посчитал, что были задеты его честь и достоинство, а он сам испытал от этого стресс. Обратившись в суд, он требовал взыскать с истца 30 тысяч рублей.

Инстанция встала на сторону истца, но снизила сумму компенсации до 5 тысяч рублей. Попытка обжалования решения ответчиком успехов не принесла, – сообщает сайт Мценского райсуда.


Артём Ежаков
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