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12:58, 18 мая 2021 года Пьяный орловец забил и зарезал знакомого 49-летний мужчина, подозреваемый в преступлении, взят под стражу.





Трагедия развернулась в доме 67-летней жертвы. По версии следствия, вечером 15 мая нетрезвый подследственный поссорился со знакомым и из неприязни сначала избил его, а затем несколько раз ударил ножом в лицо, шею, бедро и грудь. Врачам не удалось спасти пострадавшего – вскоре он умер в больнице.



Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, благодаря оперативной работе следствия, фигуранта установили и задержали в кратчайшие сроки. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.



Фото пресс-службы областного СУ СК





Артём Ежаков



