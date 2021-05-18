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13:10, 18 мая 2021 года Сегодня орловских учителей наградили за профмастерство Церемония закрытия региональных этапов конкурсов профессионального мастерства состоялась в образовательном центре «Созвездие Орла».





Заслуженные награды учителям – победителям конкурсов профессионального мастерства вручили в торжественной обстановке. «Хрустальный пеликан» - символ конкурса «Учитель года» - получила Евгения Кобылкина. Она стала 32 победительницей. Именно столько лет проходит конкурс на территории региона. «Жемчужина» - у лучшего воспитателя 2021 года Ирины Крючковой. «Хрустальное сердце» - у Анны Можайской, педагога дополнительного образования. Она стала первой в конкурсе «Сердце отдаю детям». Дипломы и подарки вручили 12 педагогам в различных номинациях конкурса «Педагогический дебют». А Виктория Ишниязова признана лучшим социальным педагогом года. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Количество участников конкурса профессионального мастерства у нас в регионе увеличивается, и это замечательно, что у нас растет молодая талантливая смена педагогов - очень смелых, очень творческих, которые готовы не только работать у доски, но и делиться своим мастерством, своими методиками и технологиями с коллегами по профессии». Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Наши дети сегодня представляют нашу область не только на областных, но и на общероссийских олимпиадах и конкурсах. Это говорит о том, что действительно наши учителя готовят хорошую, талантливую молодежь для серьезной взрослой жизни, в том числе и в науке. И я хотел бы их искренне поблагодарить».





Анна Вайсергисер



