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14:40, 18 мая 2021 года Членство Юрия Парахина в «Единой России» приостановлено В отношении мэра Орла возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).





Разбирательство стало основным поводом приостановки членства Юрия Парахина в «Единой России». Соответствующее решение принято президиумом регионального политического совета областного отделения «ЕР» в соответствии с пунктом 4.4.4 устава партии.



Напомним, что Парахину ставится в вину халатность при составлении проектной документации для строительства дороги в Орловском районе в 2018 году – в наименовании улиц, по словам мэра, была допущена ошибка.



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Артём Ежаков



