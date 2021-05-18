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14:44, 18 мая 2021 года Диализному центру, которому отказал Залогин, переоформили лицензию Департамент здравоохранения Орловской области исполнил предупреждение региональной антимонопольной службы.





Ранее УФАС предупредил местный депздрав о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщила пресс-служба управления, департамент исполнил требование – лицензия на осуществление деятельности диализного центра «Нефрос-Калуга» переоформлена.



Напомним, что компания фигурирует в уголовном деле экс-главы орловского департамента здравоохранения Ивана Залогина. Он подозревается в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности. Следователи считают, что чиновник необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», однако другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано. Залогин был задержан 20 апреля и через три дня отправлен Советским районным судом города Орла под двухмесячный домашний арест. Свою вину чиновник не признает.



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Артём Ежаков



