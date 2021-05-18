вторник 18.05.2021 19:13:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:22, 18 мая 2021 года

Прокуратура изучит возникновение мусорного коллапса в Орловской области

Надзорное ведомство инициировало проверку соблюдения в регионе законодательства в сфере обращения с отходами.


Пресс-служба управления заявила, что прокуратура даст правовую оценку действию и/или бездействию должностных лиц, в чьей ответственности находятся организация вывоза ТКО и контроль этой сферы. По результатам проверки ведомство примет необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, что накануне в прямом эфире в социальных сетях губернатор Клычков заявил, что мусорный коллапс возник из-за «чьих-то личных интересов». Перерабатывающий завод просто перестал принимать отходы. Помимо прокуратуры, власти обратились в Росприроднадзор.

Читайте также:К вопросу мусорного коллапса в Орле подключили прокуратуру и Росприроднадзор



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.