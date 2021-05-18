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15:22, 18 мая 2021 года Прокуратура изучит возникновение мусорного коллапса в Орловской области Надзорное ведомство инициировало проверку соблюдения в регионе законодательства в сфере обращения с отходами.





Пресс-служба управления заявила, что прокуратура даст правовую оценку действию и/или бездействию должностных лиц, в чьей ответственности находятся организация вывоза ТКО и контроль этой сферы. По результатам проверки ведомство примет необходимые меры прокурорского реагирования.



Напомним, что накануне в прямом эфире в социальных сетях губернатор Клычков заявил, что мусорный коллапс возник из-за «чьих-то личных интересов». Перерабатывающий завод просто перестал принимать отходы. Помимо прокуратуры, власти обратились в Росприроднадзор.



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Артём Ежаков



