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15:50, 18 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- 50 новых случаев выявлено на Орловщине за сутки. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 35 тысяч.
- Ходить по Красному мосту по ночам - запрещено. Там начали устанавливать балки для пешеходной переправы.
- Это не просто спектакль, а личная история для десятков миллионов человек. Орел стал одним из городов на маршруте федерального проекта «Домой с победой!».
- Вторая жизнь мемориальной комнаты - теперь уже в новом статусе. В орловской школе № 45 распахнул двери музей СОБРа.
- Музыка ремонта. Шум под окнами - не раздражает жителей. В регионе идет благоустройство дворов.
- Спасибо за работу. Сегодня звучали слова благодарности победителям педагогических конкурсов
- В Орле пройдет спортивный турнир среди команд трудовых коллективов.
Вести-Орёл