Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- 50 новых случаев выявлено на Орловщине за сутки. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 35 тысяч.





- Ходить по Красному мосту по ночам - запрещено. Там начали устанавливать балки для пешеходной переправы.





- Это не просто спектакль, а личная история для десятков миллионов человек. Орел стал одним из городов на маршруте федерального проекта «Домой с победой!».





- Вторая жизнь мемориальной комнаты - теперь уже в новом статусе. В орловской школе № 45 распахнул двери музей СОБРа.





- Музыка ремонта. Шум под окнами - не раздражает жителей. В регионе идет благоустройство дворов.





- Спасибо за работу. Сегодня звучали слова благодарности победителям педагогических конкурсов





- В Орле пройдет спортивный турнир среди команд трудовых коллективов.