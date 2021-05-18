вторник 18.05.2021 19:14:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:50, 18 мая 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- 50 новых случаев выявлено на Орловщине за сутки. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 35 тысяч.

- Ходить по Красному мосту по ночам - запрещено. Там начали устанавливать балки для пешеходной переправы.

- Это не просто спектакль, а личная история для десятков миллионов человек. Орел стал одним из городов на маршруте федерального проекта «Домой с победой!». 

- Вторая жизнь мемориальной комнаты - теперь уже в новом статусе. В орловской школе № 45 распахнул двери музей СОБРа.

- Музыка ремонта. Шум под окнами - не раздражает жителей. В регионе идет благоустройство дворов.

- Спасибо за работу. Сегодня звучали слова благодарности победителям педагогических конкурсов 

- В Орле пройдет спортивный турнир среди команд трудовых коллективов.



Вести-Орёл
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.