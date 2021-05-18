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16:15, 18 мая 2021 года В болховском парке ищут следы древнерусского городища Параллельно с благоустройством в «Саду-городке» проводят археологические изыскания.





В центре научной работы – гипотеза краеведа Владимира Неделина о древнерусском городище, которое могло существовать в этом месте. Учеными была выполнена аэрофотосъемка местности, отбиты реперные точки, установлены координаты и границы памятника. Эту информацию будут использовать при реконструкции объекта.



Вместе с историческими исследованиями продолжается благоустройство «Сада-городка». Работы, оцененные в 50 миллионов рублей, которые Болхов выиграл во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, доверили ООО «Техспецкомплект», – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



