Орловские пляжи готовят к купальному сезону

В этом году орловский бюджет на подготовку городских пляжей к купальному сезону потратит почти 2,5 миллиона рублей. Работы уже начались. Подробнее – в материале корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселева.

Жаркие деньки держатся меньше недели, но орловцы уже начали обосновываться на пляжах. Купаться ещё никто не рискует, да и в принципе пока это не безопасно. Водолазы ещё не завершили свою работу. Они только начали обследовать дно в местах купания. Мусора не много, набор – привычный: камни, коряги, пустые алюминиевые банки и стеклянные бутылки. Весь мусор, который поднимут со дна водолазы, до конца недели уберут коммунальщики.



В предстоящий купальный сезон в Орле, как и прежде, будет два официальных пляжа - центральный городской и на озере Светлая Жизнь. На их подготовку в общей сложности будет потрачено почти 2,5 миллиона рублей. Подготовительные работы на обоих пляжах не отличаются: завезут песок, отремонтируют оборудование, установят информационные стенды, обустроят детские купальни, разместят буйки, ограничивающие заплыв.

Всего же в этом году к купальному сезону, который совпадает с началом лета, по всей области будет подготовлено 38 пляжей. Сотрудники МЧС принимать их начнут уже на следующей неделе.