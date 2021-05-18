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16:35, 18 мая 2021 года

В Орле студенты поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Марию Бахареву

Концерт под окнами организовали студенты университета экономики и торговли, Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, а также члены Российского военно-исторического общества.


Ветерану Великой Отечественной войны Марии Васильевне Бахаревой исполнилось 99 лет. Поздравить ее с днем рождения пришли студенты университета экономики и торговли, Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС, а также члены Российского военно-исторического общества. Активисты организовали концерт под окнами дома, где живет Мария Бахарева.
 
Глядя на радостные лица, Мария Васильевна не могла сдержать слез. Признается, что в памяти всплывают те молодые девочки, ее подруги, которые также плясали и радовались, но потом пришла война. Женщина до сих пор не может забыть зверства фашистов, тяжелые военные годы и то, как поднимали страну после разрухи.
 
Мария Бахарева, ветеран Великой Отечественной войны: «Берегите молодежь! Вы молодые, красивые, вы всем нужны, вы сами себе нужны! Добро платит добром!».
 
Мария Васильевна и сама была совсем юной, когда ее мобилизовали. На фронт ушла из Самары, там её корни. Победу встретила на немецкой земле. После переехала на Орловщину. 
 
Поздравлять в дни рождения и памятные даты нужно обязательно. Но поддерживать ветеранов и заботиться о них необходимо каждый день. 
 
Павел Меркулов, ректор ОрелГУЭТ, руководитель Российского военно-исторического общества по Орловской области: «Мы их должны помнить, поздравлять. Государство заботиться должно, прежде всего, о них, а если не успевает власть, должны общественники как-то помочь».
 
Во всем регионе осталось чуть больше двухсот ветеранов. В Орловском районе, где живет Мария Бахарева, - 15 человек. 



Елизавета Капырина
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