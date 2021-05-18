Экспертиза Колхозного моста в Орле займет до двух месяцев

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16:29, 18 мая 2021 года
Экспертиза Колхозного моста в Орле займет до двух месяцевДля этой работы за 150 тысяч рублей привлекли специализированную проектную организацию. Она начнет обследовать переправу уже на этой неделе.
От итогов проверки будет зависеть, что делать с Колхозным мостом – капитально ремонтировать или реконструировать? Напомним, что переправу закрыли для автомобилей 15 мая – она находится в неудовлетворительном состоянии и опасна для движения. Автомобилистам придется объезжать участок по улице 2-й Пушкарной, пешеходы могут продолжать пользоваться мостом. Все знаки, регулирующие здешнее движение, уже расставлены.
После заключения экспертизы, которое ожидается в течение двух месяцев, будет составлена проектно-сметная документация и определены источники финансирования для ремонта моста, – сообщает сайт мэрии.
Артём Ежаков