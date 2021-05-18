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16:29, 18 мая 2021 года Экспертиза Колхозного моста в Орле займет до двух месяцев Для этой работы за 150 тысяч рублей привлекли специализированную проектную организацию. Она начнет обследовать переправу уже на этой неделе.





От итогов проверки будет зависеть, что делать с Колхозным мостом – капитально ремонтировать или реконструировать? Напомним, что переправу закрыли для автомобилей 15 мая – она находится в неудовлетворительном состоянии и опасна для движения. Автомобилистам придется объезжать участок по улице 2-й Пушкарной, пешеходы могут продолжать пользоваться мостом. Все знаки, регулирующие здешнее движение, уже расставлены.



После заключения экспертизы, которое ожидается в течение двух месяцев, будет составлена проектно-сметная документация и определены источники финансирования для ремонта моста, – сообщает сайт мэрии.



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Артём Ежаков



