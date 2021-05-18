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17:09, 18 мая 2021 года

В МЧС России запустили новый мультимедийный проект «Книга Памяти»

«Книга памяти» посвящена спасателям, погибшим во время исполнения служебного долга за последние 30 лет. В этом скорбном списке - имя нашего земляка Алексея Сопина. Он погиб в 2014 году. О подвиге огнеборца – в материале корреспондента ГТРК «Орел» Юлии Сабельниковой.


Ту страшную ночь огнеборцы помнят до сих пор. И, не стесняясь, признаются: они, взрослые мужчины, не смогли сдержать слёз, когда поняли: их товарища уже не спасти. Возгорание на улице Германо тушили все пять пожарно-спасательных частей города. Из горящего дома вынесли двух мужчин. Звено газодымозащиты в составе с Алексеем Сопиным зашло, чтобы убедиться - в доме никого не осталось. Обследовав этажи, команда уже направилась к выходу, и в этот момент произошло обрушение крыши.
 
Алексею Сопину было 29 лет. Смелый, справедливый, всегда готовый прийти на помощь. Коллеги до сих пор не могут говорить о нём в прошедшем времени. А еще по-прежнему стоит нетронутым личный шкафчик Сопина. Боёвка, каска - все так же, как и в ту роковую ночь 10 февраля 2014 года. По-соседству шкаф с такой же фамилией. Разница лишь в имени. Пожарный ПСЧ №3 Иван Сопин пришел служить в МЧС спустя три года после гибели брата. Как и Алексей, Иван немногословен. Больше предпочитает делать, нежели говорить. Поэтому и выбрал профессию спасателя. Это не только дань памяти брату, но и то, к чему лежит душа. 
 
Человек жив, пока жива память о нём. Имя Алексея Сопина навсегда в сердцах родителей, родственников и друзей. Его фамилия - на каменной плите рядом с пожарной частью №3. А теперь информацию о подвиге отважного огнеборца может узнать любой человек. В МЧС России запустили мультимедийный проект «Книга Памяти»
 
Наталия Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «В нем собраны истории, информация о тех людях, которые служили в МЧС России и стали героями».
 
За три десятка лет 458 российских спасателей погибли при исполнении служебного долга. На каждом - фото и история подвига. В ближайшем будущем выпустят печатную версию книги о тех, кто, спасая жизни, пожертвовал своей.



Юлия Сабельникова
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