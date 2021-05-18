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17:27, 18 мая 2021 года В I квартале 2021 года Орловщина добилась профицита бюджета В январе-марте доходы областной казны превысили расходы на 442 миллиона рублей.





Финансы региона обсуждались на сегодняшнем заседании комитета областного совета по бюджету, налогам и финансам. Глава профильного департамента Елена Сапожникова проинформировала депутатов, что в I квартале текущего года в бюджет Орловской области поступило 8 млрд 516 млн рублей доходов, что на 1 млрд 309 млн рублей больше, чем год назад. За три месяца оттуда потратили 8 млрд 74 млн (+336,2 млн к 2020). Таким образом, профицит областного бюджета составил 442 млн рублей.



У чиновницы поинтересовались, планирует ли Орловщина, с учетом роста доходов, снижать госдолг. Сапожникова ответила утвердительно. Также до 2029 года регион собирается замещать коммерческие кредиты бюджетными. Сейчас государственный долг области составляет 19 млрд 774,7 млн рублей.



Зампред облсовета Михаил Вдовин в ходе заседания обратил особое внимание на финансы муниципалитетов при подготовке школ к 1 сентября. Депутат призвал оценить их как можно раньше, чтобы решить возможные проблемы до конца летних каникул.



Еще один пунктом обсуждений стал бюджет территориального фонда ОМС. В первом квартале года его расходы на 32,9 млн рублей превысили доходы, – сообщает сайт областного совета.





Артём Ежаков



