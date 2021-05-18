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18:25, 18 мая 2021 года В Орле депутаты облсовета проверили ход ремонта дворов Строительно-ремонтный сезон в самом разгаре.





Всего в Орле в этом году будет приведено в порядок 39 дворов. 33 из них уже в работе. Ход работ сегодня проконтролировали депутаты Орловского облсовета. Они посетили два двора в Северном районе и один - в Железнодорожном. Там, где идет ремонт, серьёзных нареканий к подрядчикам не было, только рекомендации - учитывать пожелания жителей. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «В целом работы пока ведутся в срок. Мы посмотрели. Часть работ должна заканчиваться где-то к 1 июня, где-то к 1 июля, согласно контрактам. Однозначно мы будем выезжать, вести депутатский контроль не только за ходом работ, но и за качеством».





Антон Киселёв



