вторник 18.05.2021 19:14:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:25, 18 мая 2021 года

В Орле депутаты облсовета проверили ход ремонта дворов

Строительно-ремонтный сезон в самом разгаре.


Всего в Орле в этом году будет приведено в порядок 39 дворов. 33 из них уже в работе. Ход работ сегодня проконтролировали депутаты Орловского облсовета. Они посетили два двора в Северном районе и один - в Железнодорожном. Там, где идет ремонт, серьёзных нареканий к подрядчикам не было, только рекомендации - учитывать пожелания жителей.
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «В целом работы пока ведутся в срок. Мы посмотрели. Часть работ должна заканчиваться где-то к 1 июня, где-то к 1 июля, согласно контрактам. Однозначно мы будем выезжать, вести депутатский контроль не только за ходом работ, но и за качеством».



Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.