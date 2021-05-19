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21:20, 18 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Что спрятано на дне речном? Перед началом купального сезона водолазы обследуют места купания.

- В ремонт дома культуры в селе Верховского района вложено 7 млн. рублей. Что изменится, и когда ДК вновь соберет селян, расскажем в «Вестях».

- Сегодня наградили учителей - победителей регионального этапа конкурса профмастерства.

- Многоуровневый контроль. Сегодня депутаты облсовета проехали по дворам, где идет ремонт.

- Красный мост будет закрыт для пешеходов по ночам.

- «Домой с победой»». Орел стал пятым городом воинской славы, где прошел удивительный спектакль.

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