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6:51, 19 мая 2021 года Орловцы стали реже жаловаться в Центробанк В первом квартале этого года жители региона отправили мегарегулятору 116 жалоб – на 54 заявки меньше, чем год назад.





В январе-марте в Банк России поступило 59 претензий на работу страховщиков, что больше прошлогоднего показателя почти на 50%. Обращения по поводу ипотек и потребительских кредитов, напротив, снизились. В целом, за год орловцы уменьшили число заявок в Центробанк – с 267 до 251, сообщает пресс-служба мегарегулятора.





Артём Ежаков



