Ливенец похоронил корову в овраге и получил штраф

Мужчине назначили административное наказание за нарушение санитарных правил.

О захоронении коровы возле деревни Пешково региональному Россельхознадзору сообщили очевидцы. На месте информация подтвердилась – труп животного был прикопан в овраге. Лабораторный анализ на сибирскую язву дал отрицательный результат. Тело перевезли на ветсанутильзавод и уничтожили по всем правилам.



Оперативно нашли и хозяина коровы. За нарушение санитарных правил он был оштрафован, – сообщает сайт областного Россельхознадзора.