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8:24, 19 мая 2021 года Орловская Росгвардия проверит безопасность оздоровительных лагерей Инспекции проведут с 24 по 27 мая.





Ведомство в составе комиссии протестирует системы охранных сигнализаций в «Юбилейном», «Орловчанке», «Сосновом бору», «Солнечном», «Лесной поляне», «Ветерке», «Космосе», «Дружбе» и других летних оздоровительных учреждениях. Особое внимание проверяющие обратят на защищенность объектов от различных противоправных деяний, – сообщает пресс-служба Росгвардии.





Артём Ежаков



