Районные отделения ПФР Орловской области ждет техническое перевооружение

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9:20, 19 мая 2021 года
Районные отделения ПФР Орловской области ждет техническое перевооружениеБезопасность клиентов и сотрудников Пенсионного фонда – в приоритете.
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России по Орловской области, техническое перевооружение ждет административные здания в Болховском и Покровском районах. Там установят автоматическую систему пожаротушения. Как отметили в Пенсионном фонде, очень важно, чтобы в случае пожара никто не пострадал.
Орловское Информбюро