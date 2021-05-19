Главная » Новости



9:20, 19 мая 2021 года Районные отделения ПФР Орловской области ждет техническое перевооружение Безопасность клиентов и сотрудников Пенсионного фонда – в приоритете.





Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России по Орловской области, техническое перевооружение ждет административные здания в Болховском и Покровском районах. Там установят автоматическую систему пожаротушения. Как отметили в Пенсионном фонде, очень важно, чтобы в случае пожара никто не пострадал.





Орловское Информбюро



