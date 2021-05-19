Главная » Новости



9:25, 19 мая 2021 года В Мценске школьница на роликах попала под иномарку ДТП произошло вечером 18 мая возле дома №6 по улице Катукова.





По информации пресс-службы областного УГИБДД, 47-летний водитель Škoda Octavia двигался по дворовой территории, где 9-летняя девочка на роликовых коньках столкнулась с передней и задней левой дверью иномарки. Младшеклассница получила травмы и была госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



