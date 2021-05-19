В Мценске школьница на роликах попала под иномарку

|
|
|Главная » Новости
9:25, 19 мая 2021 года
В Мценске школьница на роликах попала под иномаркуДТП произошло вечером 18 мая возле дома №6 по улице Катукова.
По информации пресс-службы областного УГИБДД, 47-летний водитель Škoda Octavia двигался по дворовой территории, где 9-летняя девочка на роликовых коньках столкнулась с передней и задней левой дверью иномарки. Младшеклассница получила травмы и была госпитализирована.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
Фото пресс-службы областного УГИБДД
Артём Ежаков