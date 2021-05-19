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9:46, 19 мая 2021 года

В Орле прокуратура добилась выдачи лекарств четверым детям с инвалидностью

Суд обязал областной департамент здравоохранения обеспечить льготников препаратами в полном объеме.


Проверка Железнодорожного надзорного ведомства по четырем обращениям местных жителей подтвердила нарушения чиновниками законодательства о бесплатной выдаче лекарств детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – последние не вовремя получали нужные препараты. По иску прокуратуры суд постановил разобраться с проблемой.

Напомним, что сейчас в Орле расследуется резонансное уголовное дело о несвоевременном обеспечении детей с ОВЗ льготными лекарствами. Следователи считают, что начальница одного из управлений местного депздрава просрочила закупку препаратов, из-за чего с января по март 2021 года возникли проблемы с выдачей препаратов.

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Артём Ежаков
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