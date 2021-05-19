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9:59, 19 мая 2021 года Орловцы спасли соседа из пожара Жилой дом в деревне Тайное загорелся вчера около 17:00.





Еще до прибытия спасателей соседи вытащили из огненной ловушки 57-летнего мужчину. Бригада «скорой» доставила погорельца в больницу. Пламя полностью уничтожило крышу дома и одну из комнат. Вторая комната оказалась закопчена пожаром. Причины произошедшего и степень ущерба устанавливают специалисты, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС





Артём Ежаков



