среда 19.05.2021 14:23:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:39, 19 мая 2021 года

Детсад на улице Планерной в Орле достроит ООО «Авилон»

Подрядчик доделает объект на 332 210 рублей дешевле, чем планировалось.


Фирма оказалась единственной, заявившейся на торги, их предложение соответствовало всем аукционным требованиям. Точная цена контракта – 66 119 823,26 рублей. Компании «Авилон» предстоит завершить начатое ООО «АгроСтройМонтаж», с которым недавно расторгли соглашение на строительство этого детского сада. Оно успело завершить работы над котельной, забором и видеокамерами, освоив 17,5 млн рублей аванса.

Изначально планировалось, что детский сад на улице Планерной будет готов уже в июне, новое соглашение обязывает сдать объект к 30 ноября текущего года. Договором предусмотрена пятилетняя гарантия.

Предыдущий подрядчик – ООО «АгроСтройМонтаж» – внесен в Орле в «черный список». Компания не справилась как со сроками строительства детского сада, так и с его качеством. К слову, эта же фирма недавно завершила строительство Дома культуры в Дросково, который тоже не смогла сдать вовремя.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.