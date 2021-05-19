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10:39, 19 мая 2021 года Детсад на улице Планерной в Орле достроит ООО «Авилон» Подрядчик доделает объект на 332 210 рублей дешевле, чем планировалось.





Фирма оказалась единственной, заявившейся на торги, их предложение соответствовало всем аукционным требованиям. Точная цена контракта – 66 119 823,26 рублей. Компании «Авилон» предстоит завершить начатое ООО «АгроСтройМонтаж», с которым недавно расторгли соглашение на строительство этого детского сада. Оно успело завершить работы над котельной, забором и видеокамерами, освоив 17,5 млн рублей аванса.



Изначально планировалось, что детский сад на улице Планерной будет готов уже в июне, новое соглашение обязывает сдать объект к 30 ноября текущего года. Договором предусмотрена пятилетняя гарантия.



Предыдущий подрядчик – ООО «АгроСтройМонтаж» – внесен в Орле в «черный список». Компания не справилась как со сроками строительства детского сада, так и с его качеством. К слову, эта же фирма недавно завершила строительство Дома культуры в Дросково, который тоже не смогла сдать вовремя.





Артём Ежаков



