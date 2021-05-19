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10:45, 19 мая 2021 года Под Мценском поисковики обнаружили останки трех красноармейцев В окрестностях села Первый Воин ведутся поисковые работы в рамках акции «Вахта памяти».





В совместной экспедиции, которая проводится в рамках «Вахты памяти», участвуют орловские отряды, а также поисковики из Московской и Курганской областей.



В Мценском районе, в окрестностях села Первый Воин в 1941 году 1-й гвардейский стрелковый корпус удерживал танковую группу Гудериана. Это было одно из первых крупнейших сражений, давших время, чтобы обеспечить оборону Москвы. Красноармейцы, павшие в том бою, остались лежать в стрелковых ячейках и воронках, куда их стащили местные жители по приказу оккупантов. Поиски в этом районе будут продолжаться.





Мария Семак



