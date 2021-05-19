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10:45, 19 мая 2021 года Площадок для общения орловцев с властью станет больше Центр управления регионом объединится с районными газетами, чтобы максимально оперативно передавать обращения жителей Орловщины в различные ведомства.





Совместный проект будет удобен тем, кто не пользуются соцсетями. Читателям достаточно позвонить, направить письмо или прийти в редакцию лично. А сотрудники газеты опубликуют вопрос в соцсети, передав обращение в ЦУР. Взаимодействие уже налажено с газетами Ливенского, Мценского, Болховского и Новосильского районов.



По словам специалистов ЦУР, как правило, обратная связь занимает не более суток. Если результат сотрудничества будет положительным, в дальнейшем возможно подключение к проекту СМИ других районов.





Мария Семак



