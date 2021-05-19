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10:46, 19 мая 2021 года Сегодня – День пионерии Всесоюзной пионерской организации исполняется 99 лет.





Поздравления с праздником принимают 26 тысяч орловских мальчишек и девчонок.



Всесоюзная пионерская организация была образована 99 лет назад. В 1993 году произошла реорганизация движения. Тогда в Орловской области встали на крыло «Орлята», сохранив атрибутику и законы пионеров - быть честными, чтить дружбу, отвечать за свои слова и дела. Обычно 19 мая «Орлята» пополняют свои ряды. Сегодня также состоится торжественная линейка и прозвучит клятва пионеров - в онлайн-режиме.





Мария Семак



