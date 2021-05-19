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10:48, 19 мая 2021 года

Андрей Клычков поздравил пионеров и ветеранов пионерского движения Орловщины с праздником

Сегодня исполняется 99 лет пионерскому движению.


Дорогие пионеры и ветераны пионерского движения! От всей души поздравляю вас с Днём пионерии!

Замечательные пионерские традиции знакомы всем поколениям детей нашей страны. Они продолжают учить юных граждан любви к Родине, инициативе, товариществу и взаимовыручке, отстаиванию справедливости, помощи старшим и другой общественно-полезной деятельности. Всё это необходимо для воспитания всесторонне развитой личности, творческой, духовно богатой молодёжи, способной созидать и быть успешной, взять на себя ответственность за страну и беззаветно служить интересам России.

Искренне горжусь тем, что областная пионерская организация «Орлята» и в наши дни остается одной из самых лучших в Российской Федерации. Это заслуга не только нынешних пионеров и вожатых, но и их старших товарищей – тех, кто в разные годы пришел в пионерское движение и всю свою жизнь посвятил детям! Огромное им за это спасибо!

Дорогие друзья! Вы знаете, что сегодня продолжают действовать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, и поэтому мы не организуем традиционную общеобластную пионерскую линейку. Но приём в юные пионеры не прекращается, он будет проведён непосредственно в образовательных организациях. Сердечно поздравляю новых «орлят» – нашу юную смену – со вступлением в ряды организации!

Счастья вам, здоровья, успехов в учёбе и труде. Ещё раз – огромные слова благодарности ветеранам пионерского движения за преданность делу, достойный вклад в патриотическое воспитание детей!

С праздником!

Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области


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