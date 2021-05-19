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10:50, 19 мая 2021 года Суд наказал орловца, устроившего стрельбу возле Шаблыкинской ЦРБ Вердикт инстанции – два с половиной года колонии-поселения.





В апреле 2019 года осужденный средь бела дня пришел в Шаблыкинскую центральную районную больницу с обрезом охотничьего ружья и показал его работникам регистратуры. Выйдя из здания, он единожды выстрелил из оружия в воздух и скрылся.



Урицкий районный суд отправил мужчину в колонию-поселение на два с половиной года. Его признали виновным в хулиганства с применением оружия, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении или повреждении имущества, – сообщает пресс-служба прокуратуры.





Артём Ежаков



