Главная » Новости



11:32, 19 мая 2021 года Орловца подозревают в прослушке клиента Мужчину подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров.





Предполагается, что в мае прошлого года в Железнодорожном районе Орла специалист офиса обслуживания и продаж одного из сотовых операторов, используя свое служебное положение, неправомерно добыл защищенные законом сведения о телефонных переговорах одного из абонентов компании, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



