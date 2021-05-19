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11:43, 19 мая 2021 года

Закрытый режим с орловских учреждений соцзащиты планируют снять в июне

Об этом заявила профильного департамента Ирина Гаврилина во время брифинга для СМИ.


Чиновница сообщила, что темпы вакцинации персонала и пациентов в закрытых учреждениях соцзащиты достаточно высоки, поэтому часть областных домов ветеранов перейдет на открытый формат работы уже на этой неделе. На завтрашнем оперативном штабе по коронавирусу обсудят снятие закрытого режима в других организациях департамента, и Гаврилина допустила их открытие к 1 июня.

Говоря о темпах прививочной кампании, Гаврилина сообщила следующие цифры: вакцинировались 1 347 сотрудников соцзащиты, около 1 500 пациентов стационаров и 1 118 человек, получающих услуги департамента на дому.


Артём Ежаков
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