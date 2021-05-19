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12:03, 19 мая 2021 года В Орле появятся «Сквер Орловцев – тружеников Кузбасса» и «Аллея Металлургов» Городской совет одобрил официальные названия для двух общественных территорий.





Увековечить трудовые подвиги орловцев на Кузбассе предложил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Там готовятся отпраздновать 300-летний юбилей Кузбасского каменноугольного бассейна, в разработке которого принимали участие многие жители нашего региона. «Сквером орловцев – тружеников Кузбасса» окрестят участок на перекрестке улиц Тургенева и Новикова. Его благоустроят до 2024 года.



«Аллеей Металлургов» назовут территорию возле памятника сталевару, более известному горожанам как «Алеша». Сделать это предложили коллектив СПЗ и депутат Евгений Косогоров, – сообщает сайт горсовета.





Артём Ежаков



