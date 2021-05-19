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12:09, 19 мая 2021 года

COVID-19 забрал жизни двоих орловцев

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 мая, за последние сутки в Орловской области выявлен 51 случай коронавирусной инфекции (всего – 35 072).

На лечении – 1 289 человек. Накануне выписано 66 орловцев (всего – 33 146). От последствий болезни скончались 637 жителей региона (+2 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 7 920 (всего – 4 965 676), число выздоровевших – 9 561 (всего – 4 581 787). Общее число летальных исходов – 116 965 (+ 390 случаев за сутки). На лечении – 266 924 человека.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


Артём Ежаков
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