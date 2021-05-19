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12:30, 19 мая 2021 года Орловский суд наказал главу «Регион Спорт Строя» за срыв стройки ФОКа в «Ветерке» На полгода ему запрещено занимать исполнительные должности, входить в совет директоров и вести предпринимательскую деятельность по управлению юрлицом.





Разбирательство было инициировано Мценской прокуратурой. Высянилось, что физкультурно-оздоровительный комплекс в детском лагере «Ветерок» подрядчик должен был достроить к 31 августа 2020 года. Объект не сдан в эксплуатацию до сих пор. По контракту сумма работ составила более 22 миллионов рублей.



За действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, гендиректор ООО «Регион Спорт Строй» был дисквалифицирован на 6 месяцев. После представления прокуратуры, мэрия Мценска начислила подрядчику более 400 тысяч рублей пени. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сейчас работы на объекте активизировались.



Напомним, что объект фигурирует и в уголовном деле. Следствие считает, что сотрудники «Орелгосзаказчика» приняли фактически невыполненные работы по ФОКу на сумму в 4,1 млн рублей. Кроме того, были одобрены и оплачены некачественные услуги подрядчика.



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Артём Ежаков



