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12:44, 19 мая 2021 года

Орловчанка отдала лже-банкирам 261 тысячу рублей

61-летнюю женщину обманули по классической для злоумышленников схеме.


Позвонившие пенсионерке «работники банка» напугали её тем, что некто пытается снять сбережения со счета орловчанки. По «инструкции» собеседников, женщина обналичила 261 тысячу рублей и перевела деньги на якобы безопасные счета, оказавшиеся телефонными номерами. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Сотрудники ведомства снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499 и др.) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также со здоровым недоверием перепроверяйте сообщения о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, попытках добычи собеседником ваших персональных данных, уговорах перевести деньги на «безопасные» или «резервные» счета – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.


Артём Ежаков
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