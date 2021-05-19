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13:10, 19 мая 2021 года Александр Лебедев: «Мы приложим все усилия, чтобы в Орловской области появился хоспис» Уже почти четыре года в Орле работает паллиативная служба, которая оказывает бесплатную помощь тяжелым и безнадежным больным. Создал её генеральный директор регионального фонда социальной поддержки Александр Лебедев. Почему главным своим занятием он выбрал решение такой сложной проблемы? Об этом - в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» Елене Литинской.





В какой момент вашей жизни пришла идея о создании паллиативной службы, и почему вы решили этим заняться? - Я этот момент помню хорошо. Это было заседание Общественного совета, где рассматривался вопрос оказания помощи онкологическим больным, и как раз вопрос оказания паллиативной помощи в тот момент встал остро. Это было лет шесть назад. И было принято решение, что мы, общественники, примемся за организацию паллиативной службы в Орловской области. Конечно, при поддержке департамента здравоохранения, который на тот момент возглавлял Александр Лялюхин. С чего начинали эту работу? - Начали с того, что совместно с Александром Лялюхиным съездили в Москву, посмотрели, как устроен первый медицинский хоспис, как выездные службы устроены. По результатам этой поездки была написана программа, по которой мы начали организацию службы в некоммерческой организации, которую я возглавляю - региональный фонд социальной поддержки населения. Мы взяли на себя все трудности организации этой службы. Какие трудности пришлось преодолеть на пути становления службы? - Во-первых, это кадры. В то время о паллиативной службе мало кто слышал, мало кто понимал, поэтому пришлось вновь подбирать кадры, обучать их в Москве. Пришлось проходить весь сложный организационный путь с нуля - это самая большая сложность была. На сегодняшний день в городе Орле создана паллиативная служба при нашем фонде, и что еще очень радует, что создана система, хотя она, конечно, далека от совершенства, но это государственная система оказания паллиативной помощи. С нами работают врачи районных поликлиник, медицинский персонал среднего звена - сиделки, медицинские сестры, социальные работники. И сейчас начинает формироваться, я думаю, стройная система оказания паллиативной помощи в Орловской области. И все-таки одна из ваших целей – открытие хосписа. На каком этапе воплощение этой идеи? - На сегодняшний день открытие хосписа пока не двигается в нужную сторону. Это связано с пандемией коронавируса. Мы искали помещение, мы почти его нашли. Но началась пандемия, и были расформированы паллиативные отделения, и год мы потеряли. Сейчас мы эту работу начинаем вновь. Мы приложим все усилия, чтобы хоспис у нас в Орловской области появился. Именно сейчас мы чувствуем острую необходимость в нем. Люди поняли, что это им нужно, и каждый день мы получаем звонки, что хоспис необходим. Чем еще занимается фонд социальной поддержки населения? - На сегодняшний день это несколько задач. Одна из них это дети. Скоро состоится открытие детской радиостанции, мы продолжаем заниматься военно-патриотическим клубом «Десантник», и это, конечно, оказание благотворительной помощи. Мы занимаемся еще одним направлением - открытие социального проката средств реабилитации для людей, попавших в паллиативную ситуацию. Вы состоите в общественных организациях? Чем занимаетесь там, и почему считаете это важным? - Есть у меня несколько общественных нагрузок. Это Общественный совет при департаменте здравоохранения, это Общественная палата, где я возглавляю комитет по медицине. Наша основная цель это развитие медицины в Орловской области. Мы пытаемся идти к ней любыми способами - это и привлечение средств в медицину, это и обучение кадров, и все то, что поможет людям достойно жить. Каждый из нас постоянно задумывается о смысле жизни и пытается его найти. Вы нашли? И в чем он? - Для меня смысл жизни - конечно, это понятие ёмкое, сложное, но, наверное, это люди и доброта, это то, что называется любовью. Мне кажется это самое главное в жизни. Чтобы люди друг друга любили, чтобы это им помогало жить. Что в людях вызывает у вас наибольшее уважение? - Наибольшее уважение вызывает честность, доброта и целеустремленность. Какие советы, или даже заветы вы можете дать своим детям, опираясь на собственный опыт сейчас? - Быть добрее, быть мудрее и помогать людям, потому что мы живем в обществе, и, помогая ближнему, помогаешь себе. Есть ли еще какие-то важные дела, которые вы хотите осуществить в этой жизни? - Воспитать детей, до конца поставить их на ноги, сделать полезное, чтобы имя моё с добрыми словами вспоминали.





Елена Литинская



