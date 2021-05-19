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12:56, 19 мая 2021 года Орловец отказался пить со знакомым и погиб Предполагаемый убийца вскоре предстанет перед судом.





По версии следствия, в марте позапрошлого года в Мценске 35-летний обвиняемый употреблял спиртное в компании знакомых. Когда он предложил выпить купленный им алкоголь 40-летнему мужчине, тот отказался. Поссорившись из-за этого, подсудимый избил несостоявшегося собутыльника руками и ногами, вытолкнул его из квартиры и столкнул с лестницы, после чего продолжил наносить удары вплоть до потери жертвой сознания. Медики не смогли спасти мужчину – он умер в больнице.



Теперь обвиняемый ответит за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Материалы дела вместе с обвинением уже переданы в суд, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



