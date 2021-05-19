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Главная » Новости

13:26, 19 мая 2021 года

В Орле назрело обустройство выделенных полос для движения на велосипедах и электросамокатах

Свои предложения уже есть у регионального УГИБДД.


Сегодня состоялась пресс-конференция начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области Александра Коршунова.
 
Почти две тысячи дорожно-транспортных происшествий произошло на орловских дорогах в этом году. 18 человек погибло, 226 получили травмы. С участием несовершеннолетних зафиксировано 16 дорожных происшествий. Один ребенок-пассажир погиб. 
 
Затронули на брифинге одну из острых тем, а именно появление на дорогах электрических самокатов. Водители таких средств, выезжая на трассу, становятся участниками дорожного движения, но в случае ДТП они приравниваются к пешеходам. Как отметил Александр Коршунов, для подобного вида транспорта необходима инфраструктура.
 
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Органы местной власти и исполнительной власти должны создавать условия для данной категории. Мы будем вносить предложение организовать, хотя бы разметкой, на площади Ленина и на прилегающих улицах выделенные полосы, по которым эта категория может ездить».



Всеволод Трифонов
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