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13:26, 19 мая 2021 года В Орле назрело обустройство выделенных полос для движения на велосипедах и электросамокатах Свои предложения уже есть у регионального УГИБДД.





Сегодня состоялась пресс-конференция начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области Александра Коршунова. Почти две тысячи дорожно-транспортных происшествий произошло на орловских дорогах в этом году. 18 человек погибло, 226 получили травмы. С участием несовершеннолетних зафиксировано 16 дорожных происшествий. Один ребенок-пассажир погиб. Затронули на брифинге одну из острых тем, а именно появление на дорогах электрических самокатов. Водители таких средств, выезжая на трассу, становятся участниками дорожного движения, но в случае ДТП они приравниваются к пешеходам. Как отметил Александр Коршунов, для подобного вида транспорта необходима инфраструктура. Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Органы местной власти и исполнительной власти должны создавать условия для данной категории. Мы будем вносить предложение организовать, хотя бы разметкой, на площади Ленина и на прилегающих улицах выделенные полосы, по которым эта категория может ездить».





Всеволод Трифонов



