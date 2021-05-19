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13:37, 19 мая 2021 года

Сотрудники МЧС тушили учебный пожар в Новосильском районе

По легенде учений, причиной лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем.


В Новосильском районе прошли учения МЧС. По легенде учений, горел лес. Первыми тушить подобные возгорания начинают работники лесничеств вместе с пожарными. Их цель - не давать огню перекинуться на стоящие рядом дома. В рамках учений, спасатели эвакуировали условных пострадавших.

Продемонстрировать работу в экстренной ситуации пришлось и другим службам. Одна из вводных учений касалась обрыва электропроводов и отключения трансформаторная подстанция, условно, без света остался весь Новосиль. Упавшие на газопровод деревья стали причиной отключения газа. Последствия ЧП устранили в короткие сроки. По второй вводной, ЧП произошло в пятиэтажке. При взрыве бытового газа загорелась квартира, обрушилась стена в подъезде. Пострадавшего извлекли из-под завалов и передали медикам для оказания помощи. 
 
Как отметили в МЧС, в ходе учений были отработаны все аспекты взаимодействия со всеми службами района.



Юлия Сабельникова
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